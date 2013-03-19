Водіїв просять не втрачати пильності: у Києві псується погода

16:51, 19 березня 2013
Київ
0

ДАІ рекомендує не порушувати ПДР

У Києві очікуються дощ, мокрий сніг та ожеледь

Столичне управління Державтоінспекції у зв’язку з погіршенням погодних умов закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, за інформацією гідрометеоцентру, 19-20 березня в столиці спостерігатиметься зниження температури повітря, а саме очікується від 3..5 до -2..-4 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, що може призвести до появи ожеледиці, а це ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинятися і пропускати людей, які переходять дорогу. Також необхідно своєчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів, а також не залишати автомобілі у місцях, де вони заважатимуть нормальному руху.

Державтоінспекція міста звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. У зв’язку з цим столична ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості – рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter