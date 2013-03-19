На пожежі в центрі Києві врятовано жінку
Пожежа сталася на Пушкінській
Під час ліквідації загорання пожежники врятували 84-річну жінку
18 березня у Шевченківському районі Києві загорілася квартира на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Пушкінській, 39.
Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, запах горілого відчула сусідка, яка проживає на верхньому поверсі. Вона й зателефонувала за номером «101» і розповіла про загоряння пожежно-рятувальній службі.
На виклик оперативно відреагували пожежні розрахунки. Відразу після надходження повідомлення про пожежу, о 13:20 вогнеборці виїхали за вказаною адресою. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння виникло на кухні.
Одні бійці гасили пожежу, інші – вивели 84-річну жінку на свіже повітря. Лікарі оглянули її і надали першу невідкладну медичну допомогу.
Під дією високої температури вогню згоріло та пошкоджено кухонні меблі, газову плиту, розібрано 2 кв. м дерев’яних перекриттів між третім і четвертим поверхами, закопчено стіни та стелю квартири.
Причина пожежі та матеріальні збитки наразі невідомі.