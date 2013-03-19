Яценюк упевнений, що ПР намагається відтермінувати київські вибори

На думку Яценюка, Партія регіонів планує змінити законодавство про вибори

Партія регіонів у будь-який спосіб намагається відтермінувати вибори Київського міського голови та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що сьогодні фракція Партії регіонів хоче проголосувати за схвалення за основу постанови про проведення виборів в м. Києві, а потім «втягнути всіх в незрозумілий процес внесення змін до законодавства України про вибори».

«Як тільки ПР заявляє про те, що вони хочуть чесних виборів, то треба від них швидко тікати як чорт від ладану, бо це означає, що вони хочуть точно змінити закон так, щоб сфальшувати вибори», – наголосив А.Яценюк.

Він не виключив, що фракція Партія регіонів може звернутися до Конституційного Суду України з приводу того, щоб повноваження Київської міської ради, яка буде обрана, діяли лише до 2015 року. Він наголосив, що Партія регіонів хоче «сфальшувати вибори, а для цього їй треба відтягнути їх на середину літа, коли наших виборців буде не так багато».

А.Яценюк переконаний, що три опозиційні сили виберуть єдиного кандидата на посаду мера і зроблять все для того, щоб на кожному з округів був один представник від опозиції.