У Києві ще одну маршрутку замінять автобусом

Замість маршрутного таксі запустять автобус №90-к

Комунальне підприємство «Київпастранс» планує впровадити у Святошинському районі столиці замість маршрутного таксі №203 автобусний маршрут №90-к.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також зазначається, що п’ять автобусів №90-к будуть курсувати від станції метро «Святошин» до проспекту Леся Курбаса з інтервалом руху 4-6 хвилин.

Також протягом п’яти місяців буде додатково виділено 5 тролейбусів на маршрут №41. Наразі на цьому маршруті курсує всього 9 тролейбусів.

У планах «Київпастрансу» – збільшення кількості транспорту звичайного режиму руху на житлових масивах Виноградар та Оболонь.