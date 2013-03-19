Перший корпус «Охматдиту» обіцяють здати до кінця року

Другий і третій корпуси клініки будуть готові в 2014-2015 роках

Перший корпус дитячої клініки «Охматдит» буде зданий в експлуатацію і почне працювати в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола Азаров повідомив на прес-конференції.

«Завдання поставлене однозначно – до кінця поточного року цей корпус повинен запрацювати», – сказав М.Азаров.

При цьому він повідомив, що другий і третій корпуси клініки будуть готові, відповідно, у 2014-2015 роках.

*** На сьогодні державний заклад охорони здоров`я Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» потребує реконструкції, модернізації її матеріально-технічної бази, вдосконалення видів високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з урахуванням сучасних вимог. На підставі договору на виконання функцій генерального підрядника компанія «Укрпрофмед» 15 вересня 2011 року приступила до виконання інженерної підготовки будівельного майданчика до будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту».

Роботи на будівельному майданчику були розпочаті 16 вересня 2012 року, і проводяться у три зміни.