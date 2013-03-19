«Київавтодор» запевняє, що залатав 60% ям на дорогах столиці

Комунальники обіцяють з потеплінням прискорити ремонт

Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує ліквідацію аварійно-небезпечної ямковості. Так, станом на сьогодні роботи виконано на площі 61 тис. кв. м, що становить більш як 60% від затвердженого графіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як запевнили в «Київавтодорі», з настанням сприятливих погодних умов роботи з ліквідації ямковості будуть проводитись інтенсивніше. Крім того, підприємства корпорації розпочнуть виконання планових поточних ремонтів.

У комунальній корпорації наголошують, що якість виконання робіт контролюють служба внутрішнього технагляду та незалежна лабораторія. І якщо остання визнає неякісною роботу – підрядник змушений її переробити. Адже у всіх без винятку договорах, які укладає «Київавтодор», прописується гарантійний термін виправлення дефектів.

У перс-службі КМДА нагадали, що згідно з графіком до 20 квітня КК «Київавтодор» має ліквідувати аварійно-небезпечну ямковість на площі 98 тис. кв. м.