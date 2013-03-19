У Києві 75-річний пенсіонер поранив з револьвера свою дружину

Чоловік стверджує, що знайшов револьвер на городі / Фото: board.com.ua

В Подільському районі Києва було скоєно замах на вбивство – 75-річний чоловік під час сварки з дружиною вистрелив у неї з револьвера.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Про те, що батько стріляв у матір, правоохоронцям спецлінією «102» повідомив їх 41-річний син. На місце пригоди одразу ж виїхали слідчо-оперативні групи столичного міліцейського главку та Подільського райуправління міліції.

Прибувши за вказаною адресою, співробітники правоохоронних органів встановили обставини скоєння цього кримінального правопорушення. Увечері в оселі подружжя розгорівся скандал. Щоб поставити крапку в родинних розборках, пенсіонер дістав револьвер та спричинив жінці вогнепальні поранення в область голови і передпліччя.

71-річну потерпілу з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до медичного закладу.

Пенсіонер розповів оперативникам, що зброю він багато років тому знайшов на городі в селі Житомирської області. Потім перевіз її до Києва і весь цей час зберігав у себе вдома. Коли і в кого придбав набої до револьвера, він не пам`ятає.

Наразі подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією «Замах на вбивство». Підозрюваного затримано. Слідство у справі триває.