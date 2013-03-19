ЗМІ: Пабат повернувся в Україну

На Пабата очікує декілька пластичних операцій

Глава фракції «Громадський актив Києва» Олександр Пабат, який постраждав від вибуху феєрверку, днями повернувся в Україну з німецької клініки, де перебував на лікуванні, повідомляє «Сегодня».

За інформацією колег і друзів Пабата, йому вже значно краще.

«Саша прилетів в Україну на вихідних. Почуває він себе не дуже добре, але потихеньку відходить. Зір повернувся поки не повністю: він може відрізнити лише день чи ніч на дворі. На відновлення зору може піти від декількох тижнів до декількох місяців – організм повинен відреагувати на курс лікування. Наскільки я знаю, після отриманих травм йому зробили кілька пластичних операцій, і колишню зовнішність будуть повертати поступово, у кілька етапів. Пластику будуть робити в Україні або за кордоном», – розповіло виданню джерело в оточенні Пабата.

Варто відзначити, що глава фракції ГАК повернувся в Україну напередодні свого дня народження – 22 березня Олександру виповнюється 39 років.

Нагадаємо, Олександр Пабат 2 лютого відзначав на дачі день народження сина. На честь дитини запускали салют, однак з невідомої причини феєрверк не спрацював. Коли Олександр нахилився над пристроєм, щоб подивитися, в чому справа, одна з ракет вибухнула і потрапила йому в обличчя.

В результаті НП Олександр отримав сильні опіки, були роздроблені лицьові кістки, він втратив одне око. Через п`ять днів Олександра перевезли в одну з клінік Німеччини, де він проходив курс лікування.