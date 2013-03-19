Київрада віддала перевізнику землі на 90 мільйонів

Київрада у 2008 році передала перевізнику в оренду три земельні ділянки

Прокуратура Шевченківського району Києва заявила до Господарського суду три позови з вимогою зобов’язати ЗАТ «Транспортник» повернути в комунальну власність 8 га землі в центрі столиці вартістю понад 90 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста, Київрада у 2008 році передала ЗАТ «Транспортник» в оренду три земельні ділянки загальною площею 8 га на вул. Дегтярівська, 25-А для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, паркінгом та готельно-офісним центром.

Прокурорською перевіркою встановлено, що ЗАТ «Транспортник» упродовж останніх трьох років систематично не сплачує орендну плату за користування землею.

За інформацією Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Києва, податковий борг товариства становить майже 8 млн грн.

За законодавством, несплата земельного податку або орендної плати є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

У позовах прокуратура району вимагає розірвати договори оренди землі із ЗАТ «Транспортник» та зобов’язати товариство повернути її до комунальної власності.