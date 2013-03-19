Київ починають прибирати і озеленювати після зими

У квітні відбудуться два масштабних суботника / Фото: КМДА

Завтра у столиці стартує весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Під час весняного двомісячника, що завершиться 10 травня, столичні комунальники підготують об’єкти міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських заходів.

Протягом весняного двомісячника відбудеться два масштабних суботника: 6 квітня – в рамках акції «За чисте довкілля» та 20 квітня – у День Довкілля.

Створено та затверджено склад міської профільної комісії на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком, яка щотижня інспектуватиме райони Києва та контролюватиме виконання планових показників.

З 20 березня функціонуватимуть і районні комісії з благоустрою. Так, перших два райони – Печерський і Шевченківський – міська комісія з благоустрою об’їжджатиме 27 березня. Дарницький та Голосіївський райони інспектуватимуть 3 квітня, території Подільського та Оболонського районів профільна комісія об’їжджатиме 10 квітня. 17 квітня перевірять виконання планових показників та стан прибирання територій Деснянського і Дніпровського районів, а Святошинський та Солом’янський проінспектують 24 квітня.

Під час об’їздів голови районних державних адміністрацій звітуватимуть про виконання заходів та протокольних доручень комісії, а також про ініціативні заходи щодо поліпшення благоустрою в районах. Підсумкове засідання відбудеться 17 травня поточного року.

О.Мазурчак доручив профільному департаменту та главам райдержадміністрацій налагодити чітку співпрацю між столичними перевізниками та житловими організаціями щодо стабільного вивезення сміття, як з територій житлової забудови, так і з парків і скверів.