Будівельники попросять Попова особисто зайнятися боргами по зарплаті

Голодуючі змушені були припинити акцію протесту в КМДА

Будівельники, які 15 березня проводили голодовку у приміщенні Київської міськдержадміністрації, мають намір просити особисто голову КМДА Олександра Попова втрутитися у ситуацію з невиплатою їм зарплат.

Про це УНІАН повідомив голова профспілки «Серп і молот» української профспілки «Захист праці» Віталій Махинько, який був одним із 7 учасників акції голодовки і представляє інтереси будівельників.

«Завтра ми плануємо віднести заяву Олександру Попову, в якій ми вимагаємо, щоб нам все ж виплатили заробітну плату в повному обсязі і щоб виплатили заробітну плату всім 20 робітникам, які не отримали гроші за виконані роботи», – сказав він.

В.Махинько повідомив, що у п`ятницю будівельники були вимушені припинити акцію в КМДА. «Близько 19.00 у приймальні вимкнули світло. Ми залишилися у приміщенні. Але через деякий час, десь близько 19.30, прийшли близько двох десятків міліціонерів, які запропонували нам звільнити будівлю і після цього просто винесли, виштовхали нас із приймальні. І цим закінчилось наше голодування в КМДА», – сказав він. При цьому, за його словами, охорона КМДА в ситуацію не втручалась.

За словами В.Махинька, у неділю, 17 березня, з учасниками акції зв`язався представник компанії-роботодавця і шістьом робітникам було частково виплачено зарплату (п`ятеро з них брали участь в акції).

«Але зарплату виплатили меншу, ніж працювали. Роботодавець скористався тим, що у будівельників не було договірних документів на руках», – сказав голова профспілки.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 15 березня, семеро осіб, які представляють інтереси будівельників соціального житла у столиці, розпочали акцію голодовки у громадській приймальні КМДА з вимогою виплати їм зарплати.

Як пояснював В.Махинько, припинено будівництво по вулиці Градинській, 9-11. Ще 4 місяці тому будівельникам, які працювали на цьому об’єкті, мали виплатити зарплату, але досі цього не зроблено. За його словами, людям заборгували близько 400 тис. грн на 20 осіб.

В.Махинько повідомив, що замовником будівництва є КП «Житлоінвестбуд», генпідрядником – Київська житлова будівельна компанія, субпідрядником – Національна будівельна компанія, з якою будівельники й мали договірні відносини.

Зранку з голодуючими зустрівся заступник директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Іван Стас, який пообіцяв розібратися у ситуації з невиплатою зарплат та, за потреби, допомогти у вирішенні питання.

У другій половині дня 15 березня у КМДА повідомили, що підготували звернення до прокуратури міста з проханням провести розслідування у справі постраждалих будівельників, «з якими не розрахувалися приватні компанії-забудовники за виконані роботи при зведенні житла».

Було заявлено, що Київ надасть заробітчанам юридичну підтримку у суді. Також інформувалось, що О.Попов доручив своїм заступникам детально вивчити ситуацію.