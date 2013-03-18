Завтра Рада може призначити дату київських виборів – Рибак

Рибак запевнив, що буде голосувати за проведення виборів

Голова Верховної Ради Володимир Рибак не виключає, що парламент завтра призначить вибори в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Вибори треба проводити. Я за те, щоб вони проводились, і буду голосувати «за», – сказав В.Рибак.

Він також додав, що під час Погоджувальної ради було домовлено, що ВР розгляне завтра питання щодо призначення виборів у Києві.

На запитання, за якою виборчою системою будуть проводитися вибори до Київської міської ради, В.Рибак зазначив, що законопроект Віталія Кличка передбачає проведення цих виборів на основі діючого закону. Таким чином Київський міський голова обиратиметься в один тур, а міськрада – за змішаною системою.

«Я не виключаю, що фракції можуть домовитися і якісь зміни можуть бути до закону», – сказав В.Рибак.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування 6 березня запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці і Київради.

Сьогодні, 18 березня, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що за планами Партії регіонів, столичні вибори повинні відбутися не 2 червня, а у липні – «у той момент, коли Партія регіонів технологічно вважає, що вона отримає більшу підтримку».

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня 2012 року секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася у Верховну Раду з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент дотепер не визначив дату їх проведення.