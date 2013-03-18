У Києві чиновники нараховували пенсії померлим людям

Працівники Пенсійного фонду нарахували померлим пенсій на 300 тис. грн

Прокуратура Подільського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі, котрі упродовж останніх трьох років переплатили пенсіонерам майже 300 тис. грн та нараховували пенсії померлим людям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району столиці, прокурорською перевіркою встановлено, що відділом державної реєстрації актів цивільного стану Подільського райуправління юстиції до райуправління Пенсійного фонду своєчасно направлялися повідомлення про смерть людей.

Натомість, посадовці райуправління ПФУ залишали ці повідомлення поза увагою та роками продовжували нараховувати пенсії померлим.

До того ж, як з’ясувалося, посадовці Подільського ПФУ безпідставно нараховували доплати, встановлені для непрацюючих пенсіонерів.

Загалом, упродовж 2010-2012 років посадовці Управління ПФУ в Подільському районі зайво виплатили працюючим пенсіонерам, а також перерахували на банківські рахунки померлих людей майже 300 тис. грн бюджетних коштів.

За рішенням начальника Управління ПФУ у Подільському районі Києва усі ці кошти списані як безнадійні до стягнення, оскільки люди, яким вони виплачувалися, померли.

Відомості про кримінальне правопорушення прокуратурою Подільського району Києва внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість».

На сьогодні незаконні нарахування пенсії померлим людям вже припинено. Особи, причетні до розкрадання державних коштів, встановлюються.