Будівельникам, що оголосили голодування, виплатили частину зарплати

15 березня будівельники прийшли до КМДА зі стрічками «Голодую»

Будівельникам, які 15 березня у будівля КМДА оголосили голодування через заборгованості по зарплатні, повернули частину грошей.

Гроші людям особисто привіз представник роботодавця – «Національної будівельної компанії», повідомляє «Свідомо».

«Пізно ввечері у неділю шістьом будівельникам виплатили частину грошей. Решта працівників залишилися без зарплати. Щоправда роботодавець обіцяє все повернути», – розказав один з організаторів акції протесту Віталій Махінько.

Він зазначив, що роботодавець, керуючись тим, що з працівниками немає жодних юридичних домовленостей, намагається занизити ціни на оплату їхньої праці. «Проте ми не допустимо цього», – пообіцяв Махінько.

Також Віталій запевнив, що робітники обов`язково добудують будинок, як це пообіцяли власникам квартир.

Як повідомлялося раніше, будівельники прийшли до КМДА зі стрічками «Голодую», щоб змусити «Національну будівельну компанію» виплатити зарплати, яких вони не отримують з початку року. Заборгованість 20 робітникам складає близько 400 тисяч гривень за новобудову на Троєщині – за адресою вулиця Градинська, 9.