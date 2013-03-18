Попов наказав за два дні знайти гроші на будівництво трамваїв

Попов вирішив реанімувати проект «Київський трамвай»

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов дав доручення своїм заступникам за два дні знайти джерела фінансування проекту з налагодження виробництва трамваїв у столиці.

Як передає кореспондент, про це О.Попов сказав сьогодні під час засідання колегії КМДА.

«У нас сьогодні забуксував проект «Київський трамвай». Насправді це революційний проект, бо він вбиває ринок якістю і ціною. Жодна компанія не зможе конкурувати, якщо ми його завершимо в тому вигляді, в якому ми його запланували. Завершити ми можемо найближчими місяцями. Але є проблема з фінансуванням», – зазначив голова КМДА.

Звертаючись до керівників профільних підрозділів КМДА та свого заступника Анатолія Голубченка, який опікується питаннями міського транспорту, О.Попов сказав: «Прошу вас терміново розібратись, де ми можемо взяти відповідний ресурс, а якщо він у нас сьогодні є, то негайно профінансувати, щоб не гальмувати реалізацію цього проекта. Я даю вам два дні. І через два дні дайте мені відповідь, як ми профінансуємо хоча б 5-10 млн, щоб цей проект не буксував».

За словами голови КМДА, «потяги з вагонів київського виробництва планувалось ввести в експлуатацію на трамвайних лініях на Борщагівці та Троєщині». Водночас, на думку О.Попова, їх можна також запустити на Лівому березі. Він дав доручення вивчити таку можливість. «Треба розглянути, щоб на лінії, яка об`єднує три наших райони, я маю на увазі Лівий берег в цілому, щоб нові наші вагони, так звані «Каштани», з`явились і там. Може, ми на цій лінії київський потяг також випустимо... Він дуже контрастний і, я думаю, сприйметься людьми».

Як повідомляв УНІАН, ідею виробництва у Києві трамвайних вагонів наприкінці грудня 2011 року висловив О.Попов. Було заявлено, що влада столиці на реалізацію проекту передбачає направити у 2012 році не менше 100 млн грн.

У травні 2012 року керівництво КМДА ознайомилось з двома першими київськими трамваями, які вийшли на швидкісну лінію.

О.Попов повідомив тоді, що передбачено, що транспортний парк столиці до кінця року поповниться 20 трамваями столичного виробництва, на що передбачені відповідні кошти.

Вагони виготовляються на потужностях комунального підприємства «Київпастранс».

Як інформував керівник КП «Київпастранс» Микола Ламбудський, у київських трамваях – нова система управління тягою, новий дизайн і комплектація салону, встановлено кондиціонери американського виробництва, а також встановлено відеспостереження для водія. За його інформацією, один трамвайний вагон київського виробництва коштує 4,8 млн грн.