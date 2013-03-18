Кличко вимагає провести вибори мера Києва в два тури

Кличко також упевнений, що Рада зобов`язана повернути меру повноваження голови КМДА

Опозиція вимагає крім призначення виборів у Києві на 2 червня прийняти ряд законів, які стосуються даного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту лідер фракції партії «УДАР» Віталій Кличко.

Він зазначив, що опозиція підтримує дату проведення виборів міського голови та міської ради Києва 2 червня.

В той же час В.Кличко наголосив, що, крім призначення дати виборів, «Верховна Рада має зробити все, щоб повернути киянам місцеве самоврядування». Він підкреслив, що не пізніше ніж 2 квітня має бути ухвалено ряд законів, зокрема, щодо надання Київському міському голові прав та повноважень голови держадміністрації, тобто мають бути поєднані посади.

Також, за словами В.Кличка, має бути ухвалено закон, який би передбачав проведення виборів у Києві в два тури. Він наголосив, що мають бути внесені зміни до нині діючого законодавства, які б допомогли запобігти фальсифікації виборів та використанню адміністративного ресурсу.