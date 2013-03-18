Прокуратура вимагає повернути Києву 2 га Жукового острова

Вартість земельної ділянки складає понад 4 мільйона гривень / Фото: dan.kiev.ua

Прокуратура Голосіївського району Києва заявила позов до суду та вимагає зобов’язати ВАТ «АК «Київреконструкція» повернути до комунальної власності майже 2 га землі вартістю понад 4 млн грн на Жуковому острові.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Голосіївського району Києва, рішенням Київради у 2007 році ВАТ «АК «Київреконструкція» було передано в оренду дві земельні ділянки на вул. Лютневій, 58 та 1-Б загальною площею майже 2 га для будівництва адміністративного будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

Як з’ясувалося, земля за цільовим призначенням не використовується та термін дії договорів оренди вже скінчився.

За висновками перевірки Головного управління земельних ресурсів КМДА, обидві земельні ділянки засмічені побутовими й будівельними відходами, територія огороджена парканом та на ній побудовано декілька споруд не визначеного призначення.

У позові прокуратура вимагає зобов’язати ВАТ «АК «Київреконструкція» привести землю у попередній стан – прибрати сміття, демонтувати огорожу й будівлі, та повернути її до комунальної власності.

За законодавством договір оренди земельної ділянки припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено. Після припинення дії договору орендар зобов’язаний повернути орендодавцю земельну ділянку у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він її одержав в оренду.