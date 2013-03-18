У Києві за вихідні сталося 24 пожежі

17 березня пожежа сталася в Музеї народної архітектури та побуту

Протягом двох святкових днів, 16 та 17 березня, пожежно-рятувальні підрозділи міста Києві здійснювали 37 виїздів, з них 24 – на пожежі, 2 – на допомогу населенню, ще 2 – на допомогу іншим службам.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, жертв та постраждалих внаслідок пожеж не виявилося.

Один з випадків, на який виїхали подільські рятувальники, трапився 16 березня о 10:09. В окремо розташованій одноповерховій металевій споруді по вул. Гречко, 8-Д виникла пожежа.

О 10:43 пожежу було локалізовано, а о 11:03 – ліквідовано.

Під дією високої температури вогню пожежі згоріло та було розібрано 64 кв. м даху, пошкоджено електрообладнання з виготовлення металевих конструкцій.

Ще один випадок стався 17 березня в селі Пирогово, Голосіївського району.

На території Музею народної архітектури та побуту України приблизно о третій годині ночі загорілася одноповерхова будівля площею 6 кв. м.

Силами трьох пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано за 6 хвилин. Ще деякий час вогнеборцям знадобився, щоб розібрати 10 кв. м фасадної частини стіни та даху будівлі, що згоріла вщент.

Причини пожеж та матеріальні збитки, нанесені вогнем, встановлюються фахівцями.