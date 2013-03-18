У Києві масово демонтують незаконну рекламу

З початку року в Києві стало менше на 148 рекламних носіїв

Протягом лютого в столиці демонтовано 107 рекламних носіїв.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов, інформує прес-служба КМДА.

Він нагадав, що зараз столиця надає дозволи на встановлення нових рекламних об’єктів у межах Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві та подовжує дію існуючих.

Більш за все у лютому було демонтовано незаконних вивісок (46 шт.), банерів (28 шт.) і кронштейнів (20 шт.). Загалом, з початку 2013 року в столиці стало менше на 148 незаконних рекламних носіїв.

У прес-службі нагадують, що протягом 2012 року в Києві було примусово демонтовано 1265 незаконних рекламних носіїв, що на 56,4% більше, ніж за 2011 рік. У 2011 році було демонтовано 809 об’єктів, що на 14,1% більше, ніж торік.