Тягнибок вважає, що не лише Кличко може перемогти Попова

Тягнибок заявив, що перемога опозиції в Києві буде однозначною

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок переконаний, що на виборах у Києві будь-який узгоджений кандидат від опозиції переможе кандидата від влади.

Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє «Українська правда. Київ».

«Будь-який кандидат, який буде підтриманий «Батьківщиною», «Свободою» і «УДАРом», перемагає на тих виборах Попова або будь-якого іншого представника влади», – сказав Тягнибок.

За його словами, перемога опозиції в Києві буде однозначною. Він нагадав, що на минулих парламентських виборах в жодному з 12 округів у Києві не переміг жоден представник влади.

«Звісно, що ми запропонуємо кандидатури, звісно, ми проведемо відповідні опитування і таким чином ми визначимося. Зрештою, тактика нашої спільної боротьби на парламентських виборах показала, що ми можемо, вміємо домовлятися і перемагаємо. Так що я не думаю, що в Києві буде якась проблема», – сказав Тягнибок.

«Я думаю, вже буквально тиждень-два, будуть конкретні пропозиції зі сторони трьох опозиційних фракцій. Найважливіше, щоб це були єдині узгоджені кандидатури», – додав він.