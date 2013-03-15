Для влади поразка на виборах у Києві не стане Сталінградом – експерт

Фесенко вважає, що вибори в Києві можуть призначити на липень

Експерти не виключають, що в Києві цього року можуть відбутися лише вибори мера, а вибори до Київради буде перенесено.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко зазначив, що сьогодні запускаються різні сценарії зриву столичних виборів, зокрема, розглядаються варіанти, щоб перенести вибори на 2015 рік, об’єднавши їх таким чином з іншими виборами.

Він не виключив, що може розглядатися варіант перенесення лише виборів Київради.

Водночас, В.Фесенко вважає найбільш вірогідним сценарієм проведення виборів мера Києва не у червні, а в липні, оскільки це збільшить шанси голови КМДА Олександра Попова, який має більш сталий електорат.

Як сказав експерт, влада нічого не втратить, якщо програє київські вибори, оскільки реальне керівництво все одно залишиться в О.Попова. Більше того, сенсацією буде як раз, якщо влада виграє в опозиції у Києві. «Для влади поразка у Києві не стане Сталінградом, тому що реальні повноваження залишаться у голови КМДА», – сказав В.Фесенко.

Також він вважає, що влада може розіграти сценарій дискредитації лідера «УДАРу» Віталія Кличка, який сьогодні має найбільші шанси виграти столичні вибори.

За словами В.Фесенка, ходять чутки про те, що бюджет Києва – на межі дефолту.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зауважив, що, швидше за все, цього року відбудуться вибори мера, а вибори депутатів Київради буде перенесено.

На його переконання, влада «побоїться скасовувати вибори в Києві», оскільки це дасть привід для мобілізації опозиції, яка буде вимагати їхнього проведення.

Більше того, вважає В.Карасьов, владі вигідно, аби В.Кличко став мером Києва з метою його дискредитації напередодні президентських виборів 2015 року, і «тоді великі шанси з’являться у Попова».

За словами директора Центру політичних досліджень та конфліктології Михайла Погребинського, київські вибори будуть цікаві перш за все боротьбою всередині опозиції.

«Ми бачимо, як вони цинічно один над одним знущаються, як безпардонно друзі – лідери опозиції – один з одного знущаються: один каже, що ти йди (на київські вибори – УНІАН), тому що це гарний трамплін для президентської кампанії», – сказав М.Погребинський.

При цьому він спрогнозував, що сам В.Кличко на вибори не піде, що збільшить шанси О.Попова на перемогу.