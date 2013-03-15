Попова критикують за рішення розпочати ремонт проспекту Перемоги до виборів

Попов, можливо, відмовився від намірів балотуватися в мери / Фото: КМДА

Рішення розпочати реконструкцію проспекту Перемоги ще до виборів може означати, що голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов передумав балотуватися на пост мера Києва.

Таке припущення висунув кореспондент газети «Сегодня», аналізуючи можливу реакцію киян на початок ремонтних робіт на перевантаженій транспортній артерії.

Як підкреслює видання, магістраль в її нинішньому стані вже не може справлятися з напливом машин. Затори і тягучки тут стали явищем постійним і цілодобовим. Тому збільшення пропускної здатності проспекту Перемоги з 70 до 100 тисяч машин на добу стане справжнім подарунком від міської влади жителям Києва. Водіям і пасажирам це заощадить купу часу. А пішоходам додасть зручностей. Адже планується не тільки повністю перестелити дорожнє полотно, що дозволить забути про ями мінімум на 15 років. Також будуть відремонтовані всі шляхопроводи і пішохідні переходи, з`являться нові тротуари, освітлення, огорожа. Але всі ці «блага цивілізації» кияни зможуть оцінити тільки після завершення реконструкції. А ось під час самих ремонтних робіт незручностей явно додасться – зазначає видання.

«До виборів реконструкція проспекту Перемоги навряд чи буде завершена. І Попов розуміє це, як ніхто інший. Значить, усвідомлює й те, що «недобуд» не додасть, а скоріше, зменшить кількість його прихильників під час майбутніх мерських виборів. Якщо так, не можна виключити, що Попов відмовився від намірів балотуватися на посаду київського міського голови. Мабуть, його цілком влаштовує посада голови столичної держадміністрації», – робить припущення автор.

Політолог Кость Бондаренко також попереджає, що з точки зору політичної доцільності реконструкція проспекту Перемоги – «вкрай ризиковане рішення». «Ремонтувати будуть в пік передвиборчої кампанії (а вона, швидше за все, припаде на початок літа). Вочевидь, що, як би влада не намагалась, повністю позбавити водіїв від незручностей під час ремонту такого масштабного об`єкту, яким є проспект Перемоги, буде неможливо. В результаті ця витівка може вдарити по рейтингу голови КМДА», – говорить політолог. Бондаренко не виключає, що «ці загублені кілька відсотків можуть виявитися для Попова критичними».

«Чи покарають кияни голову держадміністрації за політичну непрактичність (щоб не сказати наївність), стане відомо вже найближчим часом. Але при будь-якому результаті Київ і кияни отримають ще одну сучасну дорогу. А це головне», – робить висновок видання.