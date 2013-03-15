Турчинов просить однопартійців відмовитися від претензій на крісло мера

Турчинов вимагає від депутатів «Батьківщини» відмовитися від балотування в мери Києва

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголошує, що депутати від його фракції повинні будуть відмовитися від самостійного балотування на посаду мера Києва.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Фокус», передає LB.ua.

«Кожен член нашої команди може висувати свою кандидатуру, розміщуючи білборди – не бачу в цьому жодних проблем. Але коли опозиція визначиться з єдиним кандидатом, вважаю, що всі повинні підкоритися партійній дисципліні (відмовитися від балотування в мери Києва)», – сказав він, коментуючи появу в Києві білбордів депутатів від «Батьківщини», зокрема, Миколи Катеринчука.

Він також висловив упевненість, що ці депутати таки відмовляться від особистих амбіцій на користь спільних політичних інтересів опозиції.

Нагадаємо, крім Катеринчука про свою готовність балотуватися в мери Києва заявляв нардеп від «Батьківщини» Анатолій Гриценко. Крім того, обговорюється кандидатура і депутата від «Батьківщини» Олександри Кужель. Втім, ні Катеринчук, ні Гриценко, ні Кужель не є членами партії «Батьківщина».