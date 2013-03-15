У Києві Daewoo на переході збив пішохода (відео)

Постраждалого було госпіталізовано / Фото: «Магнолія-ТВ»

У Києві на перехресті вулиць Кіквідзе та Німанської автомобіль Daewoo Lanos збив пішохода.

ДТП сталася у зоні дії пішохідного переходу. Дорогу перетинали троє людей, але постраждав лише один з них, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Постраждалого було госпіталізовано.

За словами пішоходів, парубок переходив проїжджу частину на зелений для себе сигнал світлофору. Водій Daewoo, водночас, стверджує, що для нього також горіло зелене світло.

Обставини ДТП з’ясовують інспектори ДАІ.

Відео: «Магнолія-ТВ»