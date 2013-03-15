Яценюк: У Порошенка є все, щоб стати мером Києва

На думку Яценюка, у Порошенка достатньо електорату

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк гадає, що мером Києва може стати лідер партії «УДАР» Віталій Кличко або нардеп Петро Порошенко. На його думку, це – єдині кандидатури, в яких майже однакові шанси обійняти цю посаду.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє Gazeta.ua.

«Іншого варіанту, крім Віталія, немає. Він б`є Попова відсотками 60 на 40. Але Кличко хвилюється з іншого приводу. Якщо він стане мером, тоді це йому завадить стати президентом. Не думаю, що це зовсім правильна концепція. Це навпаки збільшить його шанси», – наголосив Яценюк.

«Ми ж розуміємо, що таке отримати в передвиборчий сезон офіс мера – це додатково набрати відсотків, це перемога. Але він фактично не хоче цього робити, і це його рішення. Йому сказав, якби я двічі програв, а втретє у мене б з`явився шанс, я б і не задумувався», – додав лідер парламентської фракції «Батьківщина».

На запитання журналістів про Петра Порошенка, як кандидатури на посаду мера столиці, він посміхнувся і сказав: «Ви попали прямо в «десятку». У нього є все, аби стати мером Києва. Він має достатньо електорату».