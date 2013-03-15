У Попова пообіцяли будівельникам розібратися з невиплатою зарплати

Голодуючі очікують результатів перевірки в КМДА / Фото: «Коментарі»

Заступник директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Іван Стас пообіцяв представникам будівельників, що голодують у громадській приймальні, у найближчі години розібратися у ситуації з невиплатою зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, І.Стас записав дані будівельників, а також те, у яких саме квартирах на вулиці Градинській, 9-11 вони виконували роботи.

«За півтори-дві години ми піднімемо інформацію по соціальних квартирах. Якщо є недоліки з нашого боку, ми це найближчим часом виправимо. Якщо це не наші недоліки, то ми спільно звернемось у прокуратуру, бо є закон. Якщо не виплачується заробітна плата – це у правовому полі вирішується, порушується кримінальна справа проти того, хто не виплатив», – зазначив І.Стас.

Водночас, за його даними, офіційно КДМА не має заборгованості по зарплатах перед генпідрядниками.

Учасники акції залишаються у приймальні й очікують на результати перевірки КМДА.