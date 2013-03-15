Будівельники через невиплату зарплати вирішили голодувати у КМДА

У громадській приймальні КМДА голодують семеро осіб

Семеро осіб, які представляють інтереси будівельників соціального житла у столиці, розпочали голодовку у громадській приймальні КМДА з вимогою виплати їм зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, голова профспілки «Серп і молот» української профспілки «Захист праці» Віталій Махинько повідомив журналістам, що припинено будівництво по вулиці Градинській, 9-11. Ще 4 місяці тому будівельникам, які працювали на цьому об’єкті, мали виплатити зарплату, але досі цього не зроблено.

«Близько 20 робітників, половина з яких є членами нашої профспілки, не отримують свою заробітну плату. Будівельна компанія нам заявляє, що КП «Житлоінвестбуд» не перераховує гроші... Наша позиція – ми не підемо без своєї зарплати звідси. Або нас винесе «швидка», або працівники міліції», – сказав В.Махинько, який теж бере участь у голодовці.

За його інформацією, із сімох осіб, які протестують у КМДА, двоє – представники профспілок і п’ятеро – будівельники.

Як повідомив В.Махинько, людям заборгували близько 400 тисяч гривень (на 20 осіб). За його словами, будівельники підписували робочі договори з будівельною компанією, але їм не видали на руки копії цих договорів, тому вони не мають підтверджуючих документів, що працювали на цьому об’єкті. При цьому будівельники наголошують, що є багато свідків, які можуть це підтвердити.

В.Махинько повідомив, що замовником будівництва є КП «Житлоінвестбуд», генпідрядником – Київська житлова будівельна компанія, субпідрядником – Національна будівельна компанія, з якою будівельники й укладали угоди.