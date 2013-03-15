У Фонді держмайна стверджують, що не називали вартості Гостинного двору

Раніше нардеп Павловський заявляв, що ФДМУ оцінив Гостинний двір у 21 тис. грн

Голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко в ході зустрічі 14 березня з народними депутатами України не називав вартість Гостинного двору і його оренди. Про це йдеться в заяві голови ФДМУ, розміщеній на сайті відомства.

«Фонд зазначає, що на сьогодні діє договір оренди, укладений регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву в 1994 році строком на 25 років, тому на зустрічі було досягнуто домовленості спільно опрацювати законодавчі підстави для можливості подальшого розгляду пропозицій, поданих народними депутатами, зокрема для здійснення експертної оцінки», – наголошується в заяві О.Рябченка.

Нагадаємо, раніше народний депутат України (фракція «Батьківщина») Андрій Павловський на своїй сторінці у Facebook написав, що в ході вчорашньої зустрічі з народними депутатами голова Фонду державного майна України Адександр Рябченко заявив, що залишкова вартість Гостинного двору відповідно до оцінок ФДМУ становить 21 тис. грн, а орендна плата компанії-орендаря – «Укрреставрація» складає 1400 грн на рік. При цьому керівництво ФДМУ, за його словами, відмовляється переглядати оцінку Гостинного двору.

Як повідомив інший народний депутат («Батьківщина») Олександр Бригинець, народні депутати звернулися до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати діяльність чиновників Фонду держмайна як таку, що завдає шкоди Україні. «На моє переконання, йдеться про злочинну недбалість держчиновників, яка завдає збитків державі в особливо великих розмірах», – зазначив він.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований у 1809 році. Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акції протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня 2013 року Олександр Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір і ще 30 будинків історичного Подолу одержали правовий статус комплексу пам`яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйований, а відреставрований.

Довгий час на території Гостинного двору діяла «Гостина республіка» – культурний проект, організований захисниками пам`ятки архітектури. Вранці 18 лютого громадських активістів витіснили з Гостинного двору. Вдень того ж дня на території Гостинного двору відбувся новий конфлікт, коли народні депутати і активісти спробували пройти всередину будівлі. «Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побили і затримали кількох депутатів від «Свободи» і активістів.

2 березня громадські активісти організували мітинг-концерт на захист Гостинного двору.