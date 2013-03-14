Київському міліціонеру дали 9 років за вбивство перехожого

Двоє підсудних відбулися умовним терміном / Фото: «Коментарі»

Солом’янський районний суд м. Києва до 9 років позбавлення волі засудив міліціонера, котрий у червні 2011 року спільно із своїми знайомими побили перехожого, який від отриманих травм помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, троє злочинців, двоє з яких на той час були працівниками одного із райуправлінь столичної міліції, у сквері пили спиртні напої. До своєї компанії вони запросили незнайомого перехожого, проте через деякий час між ними виник конфлікт. Після словесної перепалки усі троє накинулися на потерпілого та почали його бити. Один із міліціонерів завдав численних ударів по голові та тілу чоловіка.

Побачивши бійку, випадкові перехожі викликали міліцію. Зловмисники, помітивши правоохоронців, почали тікати, але міліціонерам вдалося їх затримати.

Одночасно на місце події викликали «швидку», яка госпіталізувала потерпілого до лікарні з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом шести ребер, розрив стравоходу та діафрагми». Майже через три тижні від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Слідством встановлено, що саме один із міліціонерів завдав тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Суд визнав винними усіх трьох злочинців і засудив колишнього міліціонера до 9 років позбавлення волі, інших двох – до умовної міри покарання з урахуванням ступеня вини кожного.