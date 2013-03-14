Раду просять підтримати проект про повернення Києву податків

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко закликав депутатів підтримати проект

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко закликає народних депутатів підтримати законопроект щодо повернення столиці 100% податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що був розроблений саме Департаментом фінансів КМДА.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою міськдержадміністрації коментарі Р.Крамаренка.

За його словами, Київ очікує від Верховної Ради ухвалення змін до Бюджетного кодексу та найвдалішою редакцією законопроекту щодо таких змін вважає ту, що була розроблена Департаментом фінансів КМДА.

Р.Крамаренко нагадав, що зміни до Бюджетного кодексу, прийняті восени 2010 року, зобов`язали Київ віддавати в державну скарбницю половину зборів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – тобто 40-45% його доходів. Натомість Мінфін щорічно, але на свій розсуд, визначає, скільки повернути в розпорядження Києва.

Р.Крамаренко пояснив, що наприкінці січня голова КМДА Олександр Попов передав до Кабінету міністрів України законопроект, спрямований на виправлення механізму фінансування бюджету на користь столиці. У 65 статті Бюджетного кодексу пропонується передбачити, що 100% ПДФО зараховується до бюджету Києва, а у 107 статті – прописати обов’язкове повернення вилучень зі столичного бюджету у вигляді субвенцій та дотацій.

«Прийняття закону у запропонованій нами редакції дозволить досягти одразу двох цілей. По-перше, домогтися, щоб 50% ПДФО, які зараз передаються до держбюджету, залишалися в бюджеті Києва. У 2013 році це 8,2 млрд грн. Друге завдання законопроекту – забезпечити, щоб той же обсяг коштів у Києва не можна було забрати за допомогою інших механізмів. Адже повернувши собі кошти, ми автоматично зіткнемось з тим, що збільшиться коефіцієнт, за яким визначається обсяг вилучень. До того, як з 2011 року набула чинності норма про ПДФО, до держбюджету вилучалися зіставні суми. У 2009 році – 7,4 млрд грн, у 2010 – 6,4 млрд грн. Тому ми пропонуємо доповнити Бюджетний кодекс нормою про те, щоб обсяг субсидій, що надаються місту з державного бюджету, залежав від обсягу цих вилучень. Тоді, віддавши в держскарбницю, скажімо, все ті ж 8,2 млрд грн, з урахуванням можливих коефіцієнтів повернення (від 0,6 до 1) назад, Київ зможе отримати не менше 4,9 млрд грн. До прикладу, цього року обсяг субвенцій запланований на рівні 2,9 млрд грн», – пояснив Р.Крамаренко.

Він наголосив, що сьогодні на розгляді в Бюджетному комітеті Верховної Ради знаходиться 4 законопроекти, що передбачають положення про повернення Києву 100% ПДФО. Це законопроекти №1090 (автори – Дмитро Андрієвський, Андрій Павловський, Олександр Бригинець), №1090-1 (автори – Віталій Кличко, Наталія Новак, Валерій Карпунцов, Віктор Чумак та інші), №1090-2 (автори – Олександр Чорноволенко та Юрій Одарченко) та №2375 (автори – Сергій Міщенко, Володимир Бондаренко, Тетяна Слюз).

«Певен, що всі ці законопроекти народні депутати писали із щирими намірами допомогти Києву. Проте, не врахували всіх тонкощів Бюджетного кодексу та випустили з уваги той факт, що є такий коефіцієнт «альфа», який визначає обсяг вилучень до держбюджету. Тож, просто прибравши з Бюджетного кодексу рядок про 50% ПДФО, ми у результаті отримаємо вилучення за іншою статтею Бюджетного кодексу. При цьому законопроекти №1090, 1090-1 та 1090-2 саме це і пропонують. У такій редакції проект закону місту нічим не допоможе, навіть більше – після прийняття таких змін вдруге піднімати питання коригування Бюджетного кодексу вже ніхто не дасть. Лише у законопроекті №2375 міститься норма про те, що «загальний обсяг субвенцій до бюджету Києва на виконання інвестиційних програм (проектів) повинен бути не менше 50% обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території Києва». Проте у законопроекті, запропонованому КМДА, обсяг субвенцій пропонується встановити на рівні 60-100%, що є більш значущим для міста. То ж я закликаю всі політичні сили, що виступили зі своїми ініціативами щодо повернення ПДФО, об’єднатися навколо інтересів Києва та підтримати розроблений столичними фінансистами законопроект», – наголосив Р.Крамаренко.