Столична міліція затримала викрадачів Jaguar

Чоловіки відкрили авто шляхом сканування сигналізації / Фото: Chevrolet TrailBlazer

У середу, 13 березня, у Святошинському районі інспектори ДАІ спільно з працівниками карного розшуку та державної служби охорони затримали двох чоловіків, які незаконно заволоділи автомобілем Jaguar S-Type.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, ця подія сталася на бульварі Вернадського, 57. Чоловіки відкрили авто шляхом сканування сигналізації. Але скористатися автомобілем їм не вдалося, на заваді стали працівники міліції, які і затримали крадіїв. Громадян для подальшого з’ясування всіх обставин доставлено до райуправління міліції.