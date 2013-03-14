У центрі Києва пройде святкування Масляної

На киян очікують народні гуляння та розважальна програма

16-17 березня на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у Києві відбудеться святкування Масляної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на гостей свята чекають народні гуляння, розважальна програма, театралізоване дійство за участю самодіяльних колективів, вокальних і фольклорних ансамблів, атракціони для дітей, різноманітні конкурси, а також частування українськими традиційними напоями.

«Масляна символізує прощання із зимою та зустріч весни. Це свято сповнене народних звичаїв та обрядів», – відзначили в КМДА.

Зокрема, 16 березня народні гуляння відбуватимуться з 14.00 до 17.00, 17 березня святкування триватимуть з 13.30 до 17.00, уточнили в прес-службі.

Крім того, Масляну цими вихідними святкуватимуть і в столичному зоопарку. Зокрема, там на території експозиції «Дитячий зоопарк» встановлять дідуха, що втілює образ Масляної. Традиційно дідуха спалювали на знак закінчення зими, однак у Київському зоопарку його виготовлять із сіна та капусти та згодують свійським тваринам. Ця оригінальна ідея була запропонована фахівцями зоопарку та буде втілена вперше, зазначається в повідомленні.

Усіх відвідувачів також пригощатимуть млинцями, пообіцяли в КМДА.

Крім того, відвідувачів зоопарку розважатимуть професійні аніматори, а малюки зможуть погодувати корисною їжею віслюків, кроликів та кізочок.