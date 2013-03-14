Попов обіцяє, що метро на Троєщину почнуть будувати у травні

Попов представить Кабміну варіанти фінансування будівництва метро

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов найближчим часом презентує уряду варіанти фінансування будівництва четвертої гілки метрополітену – до житлового масиву Троєщина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виїзної наради на станції міської і кільцевої електрички.

«Завершують роботи щодо визначення варіантів стабільного фінансування цього проекту. Ми співпрацюємо із Внешэкономбанком Росії у частині отримання таких пропозицій. Я думаю, ми представимо їх на розгляд уряду найближчим часом», – повідомив О.Попов.

За його словами, саме Внешэкономбанк Росії виграв тендер на розробку схеми фінансування будівництва нової гілки метро і до 20 березня він має представити КМДА усі можливі варіанти. О.Попов зазначив, що банк має кілька пропозицій, серед яких залучення кредитних ресурсів під низьку відсоткову ставку, також будівництво у концесії із подальшою передачею гілки у підпорядкування метрополітену або скомбінований варіант із залученням фінансування бізнесу, який буде зацікавлений у розміщенні своїх об’єктів поруч із гілкою метро.

Голова КМДА зазначив, що місто має і власну пропозицію до уряду, яка полягає у тому, щоб 50% коштів, отриманих столицею з податку на доходи фізичних осіб, пішли не до державного бюджету, а саме на будівництво гілки метро. Разом із тим О.Попов зазначив, що для цього законодавцям потрібно буде внести зміни до Бюджетного кодексу України.

О.Попов додав, що будівництво першої станції нової гілки метрополітену розпочнеться вже до Дня Києва. Він відзначив, що нова гілка метро буде проходити по проспекту Маяковського і налічуватиме 12 станцій. Приблизний обсяг фінансування проекту становить 16 млрд грн.