У Києві вночі згоріли три автомобілі
Пожежа сталася в Деснянському районі
Автівки були припарковані у дворі дев’ятиповерхівки
14 березня о 3.40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про загорання трьох автомобілів.
Транспортні засоби були припарковані у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Курчатова, 11, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Відразу після надходження телефонного дзвінка на номер «101» на місце події виїхали рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Деснянського району.
Прибувши за вказаною адресою, пожежно-рятувальні підрозділи побачили, що у 3 автівках – Ford Fiesta, Daewoo Lanos та Toyota Land Cruiser – вогонь щосили набирав обертів.
Рятувальники за 15 хвилин приборкали полум’я, яке повністю охопило автомобілі.
У результаті пожежі в автомобілях Daewoo Lanos та Toyota Land Cruiser пошкоджено моторні відсіки, в Ford Fiesta – салон.
Причину загоряння трьох транспортних засобів наразі встановлюють фахівці.