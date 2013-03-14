У Києві вночі згоріли три автомобілі

Автівки були припарковані у дворі дев’ятиповерхівки

14 березня о 3.40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про загорання трьох автомобілів.

Транспортні засоби були припарковані у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Курчатова, 11, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Відразу після надходження телефонного дзвінка на номер «101» на місце події виїхали рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Деснянського району.

Прибувши за вказаною адресою, пожежно-рятувальні підрозділи побачили, що у 3 автівках – Ford Fiesta, Daewoo Lanos та Toyota Land Cruiser – вогонь щосили набирав обертів.

Рятувальники за 15 хвилин приборкали полум’я, яке повністю охопило автомобілі.

У результаті пожежі в автомобілях Daewoo Lanos та Toyota Land Cruiser пошкоджено моторні відсіки, в Ford Fiesta – салон.

Причину загоряння трьох транспортних засобів наразі встановлюють фахівці.