Суд заборонив забудову Голосіївського парку

Забудовники уклали з адміністрацією парку незаконні угоди

Прокуратура Києва через судові позови попередила вирубку лісу та забудову 290 га землі Національного природного парку «Голосіївський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на заступника прокурора Києва Максима Могильницького.

М.Могильницький поінформував, що прокуратура заявила до суду п’ять позовів про розірвання договорів на забудову лісопаркової території.

«Прокурорською перевіркою було встановлено, що приватні підприємства уклали з адміністрацією парку незаконні угоди про спільну рекреаційну діяльність, за якими отримали право будівництва на території Конча-Заспівського лісопаркового господарства. Натомість, законодавством передбачено, що такі угоди адміністрація парку могла укладати тільки за відповідним рішенням Кабінету міністрів України», – сказав заступник прокурора Києва.

«Прокуратура Києва заявила до суду п’ять позовів та через суд ми домоглися скасування таких договорів. Тим самим ми попередили вирубку лісу та забудову території національного парку», – наголосив М.Могильницький.