У Києві обмежили рух на Столичному шосе
19:06, 13 березня 2013Київ
0
Рух обмежено до 1 вересня
Причиною обмеження є реконструкція транспортного вузла
У Києві частково обмежено рух усіх видів автотранспорту по Столичному шосе на підходах до Південного мосту.
Про це йде мова у розпорядженні, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.
Обмеження руху введено на період з 5 березня по 1 вересня 2013 року.
Причиною обмеження руху є проведення робіт з реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter