У Києві обмежили рух на Столичному шосе

Причиною обмеження є реконструкція транспортного вузла

У Києві частково обмежено рух усіх видів автотранспорту по Столичному шосе на підходах до Південного мосту.

Про це йде мова у розпорядженні, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.

Обмеження руху введено на період з 5 березня по 1 вересня 2013 року.

Причиною обмеження руху є проведення робіт з реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.