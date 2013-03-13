У Київській області пограбували будинок чиновника Азарова – джерело

Злодії проникли в будинок через вікно / Фото: МВС України

У селищі Козин Обухівського району Київської області невідомі особи пограбували будинок посадовця з апарату прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

У свою чергу в міліції Київської області інформацію про крадіжку з будинку підтвердили, проте не уточнили, кому належить це помешкання.

Разом з тим в міліції зазначили, що інформація про злочин проти власності надійшла близько 9-ї ранку 12 березня.

За попередніми даними, злодії проникли до будинку через вікно.

Також, за попередніми даними, було викрадено дорогі годинники, коштовності тощо, на загальну суму близько 300 тис. грн.

У міліції зазначили, що за фактом скоєного відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка в особливо великих розмірах).