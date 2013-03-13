У Києві за хабар затримано чиновника екологічної інспекції

Чиновник вимагав хабар за незастосування штрафних санкцій / Фото: Uainfo

У столиці затримано посадовця Київської екологічної інспекції під час одержання хабара в розмірі 20 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Як з’ясувалося, еколог вимагав та одержав від підприємця 20 тис. грн за незастосування до нього штрафних санкцій у зв’язку порушення природоохоронного законодавства.

Прокуратура Києва стосовно посадовця екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та розпочала розслідування.