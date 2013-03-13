У Києві за хабар затримано чиновника екологічної інспекції
16:25, 13 березня 2013Київ
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Розмір хабара – 20 тис. грн
Чиновник вимагав хабар за незастосування штрафних санкцій / Фото: Uainfo
У столиці затримано посадовця Київської екологічної інспекції під час одержання хабара в розмірі 20 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.
Як з’ясувалося, еколог вимагав та одержав від підприємця 20 тис. грн за незастосування до нього штрафних санкцій у зв’язку порушення природоохоронного законодавства.
Прокуратура Києва стосовно посадовця екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та розпочала розслідування.
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