Томенко закликав опозицію зупинити «парад» висування кандидатів у мери

На думку Томенка, важливіше відновити в Києві місцеве самоврядування

Народний депутат, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенка заявляє, що опозиції варто зупинити «цирк, нав’язаний владою» у щоденному визначенні кращого чи гіршого кандидата від опозиційних сил на посаду Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

«Натомість варто сконцентруватися на проекті відновлення місцевого самоврядування в столиці, визначення пріоритетних напрямків розвитку Києва як столиці України та, відповідно, задекларувати чіткі принципи, згідно з якими опозиція висуватиме спільного кандидата. Причому вимогами до такого спільного кандидата повинні бути його підтримка не лише партійним середовищем, а й киянами, а також реальна здатність перемогти на виборах кандидата від Партії регіонів», - вважає М.Томенко.

За його словами, складається враження, що в опозиційне середовище штучно підкинута ідея, яка дискредитує здатність опозиції не лише домовитися між собою, а й визначити стратегію та підкріпити її реальними програмами розвитку Києва як українського, європейського та демократичного міста.

«Адже сьогодні у Києві команда Януковича реалізує таку модель управління, за якої рішення у столиці ухвалюють всі – чиновники з Адміністрації Президента, прокуратура, міліція, СБУ, але ніяк не кияни та представники місцевого самоврядування», - зазначив народний депутат.

Тому, на його переконання, треба зупинити «парад» висунення кандидатів у мери від всіх існуючих та неіснуючих опозиційних партій, і перевести дискусію у площину того, як опозиційні політичні сили бачать систему управління в Києві, якими мають бути пріоритети в роботі місцевого самоврядування та які проекти треба невідкладно реалізовувати.