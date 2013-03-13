Попов запевняє, що всі суперники на виборах мера для нього рівні

«Вони всі конкуренти і з кожним потрібно рахуватися», – заявив Попов

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов однаково серйозно ставитиметься до всіх кандидатів на посаду столичного мера, з якими йому доведеться змагатися на найближчих місцевих виборах в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи вчорашні заяви ЗМІ щодо можливих кандидатів на посаду Київського міського голови.

На питання, чи збирається він як і раніше брати участь у виборах мера столиці і як оцінює свої шанси, О.Попов відповів: «Збираюся. Обов`язково здобуду перемогу».

О.Попов зазначив, що має потрібні аргументи, щоб переконати киян голосувати за нього. «Я їх (аргументи) приведу під час виборчої кампанії, коли вона почнеться», – уточнив нинішній голова КМДА.

У продовження він сказав, що не виділяє будь-кого з можливих суперників по виборчій кампанії, як більш чи менш серйозних. «У політиці не може бути головних і не головних. Вони всі конкуренти і з кожним потрібно рахуватися. Тому я буду однаково серйозно ставитися до всіх тих, хто буде суперником на цих виборах», – сказав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, учора лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок висловив думку, що в разі відмови голови партії «УДАР» Віталія Кличка балотуватися в мери Києва, на цю посаду опозиція повинна запропонувати кандидатуру керівника фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.

У той же час, за його словами, якщо А.Яценюк «говорить – не йду», тоді потрібно йому запропонувати балотуватися на цих виборах від опозиції. На його думку, не має значення, хто саме стане єдиним кандидатом від опозиції на посаду Київського міського голови, «адже все одно виграє, оскільки матиме «підтримку трьох» (тобто прихильників трьох політсил, які представляють А.Яценюк, О.Тягнибок, В.Кличко – УНІАН).

«Логічно під час наших домовленостей «право першої ночі» запропонувати саме Кличко», – додав О.Тягнибок.

Як відомо, профільний комітет ВР пропонує провести вибори мера Києва 2 червня.

Раніше О.Попов також заявляв, що впевнений у своїй перемозі на найближчих виборах київського мера.