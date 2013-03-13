Шахраї торгували в Інтернеті «липовими» водійськими правами

Дефіциту клієнтів у «підприємців» не було / Фото: «Трансмиссия»

Столичні правоохоронці викрили шахраїв, які продавали в Інтернеті підроблені водійські посвідчення.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, двоє киян та мешканка Донецької області розмістили оголошення в мережі Інтернет про сприяння в отриманні водійських посвідчень. При цьому майбутнім водіям не треба було навчатись та складати іспити. Вартість кожного підробленого посвідчення становила понад 800 дол.

«Продаж молодики налагодили за допомогою соціальних мереж. Дефіциту клієнтів у підприємців не було, хоча всі замовники ретельно перевірялись, тож придбати посвідчення можна було виключно за рекомендацією. До того ж, підприємці постійно змінювали контактні номери», – розповіли в міліції.

У кожного з учасників були власні обов’язки. Зокрема, дівчина займалась виключно замовленнями, вона розмовляла з потенційними клієнтами по телефону та домовлялась про зустрічі, зазначили у ВЗГ.

У ході огляду місця події у затриманих були вилучені вісім свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на різні прізвища, зброя та гроші.

Наразі матеріали внесено до Єдиного реєстру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), статтею 358 (підроблення) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю). Триває досудове розслідування.