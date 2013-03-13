У київському супермаркеті шукали бомбу

Інформація про мінування виявилася помилковою

У Києві шукають невідомого, який здійснив неправдиве повідомлення про «мінування» супермаркету «Велика кишеня», що знаходиться на Печерській площі, 1.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні о 9.30 по лінії 102 надійшло повідомлення від начальника охорони супермаркету про те, що йому зателефонував невідомий і повідомив, що в магазині закладено вибухівку.

З магазину було евакуйовано персонал та відвідувачів, однак після обстеження приміщення вибухонебезпечних предметів не виявлено.