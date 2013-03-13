У київському супермаркеті шукали бомбу
12:21, 13 березня 2013Київ
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Була проведена евакуація
Інформація про мінування виявилася помилковою
У Києві шукають невідомого, який здійснив неправдиве повідомлення про «мінування» супермаркету «Велика кишеня», що знаходиться на Печерській площі, 1.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні о 9.30 по лінії 102 надійшло повідомлення від начальника охорони супермаркету про те, що йому зателефонував невідомий і повідомив, що в магазині закладено вибухівку.
З магазину було евакуйовано персонал та відвідувачів, однак після обстеження приміщення вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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