Більшість киян хочуть бачити мером Кличка (опитування)

За Кличко готовий проголосувати 31% киян

Якби вибори мера Києва відбувались на початку березня 2013 року, то 31%, серед тих, хто має наміри брати участь у виборах, підтримали б Віталія Кличка, 20,3% – Олександра Попова, майже 7% – Петра Порошенка.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Крім того, приблизно по 4% виборців підтримали б Андрія Іллєнка та Олександру Кужель, близько 2% – Анатолія Гриценка. Більш як 1% – Олега Ляшка, Олександра Омельченка та Миколу Катеринчука. Ще близько 3% проголосували б за інших кандидатів, чверть виборців не визначилися з вибором.

За даними соціологів, спостерігаються чіткі тенденції: чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують В.Кличка, чим старші – О.Попова та П.Порошенка.

Якби вибори мера Києва відбувалися у два тури і до другого туру вийшли О.Попов та В.Кличко, то 26,5% опитаних (серед тих, які мають намір голосувати) підтримали б чинного керівника міста, 60,4% – лідера партії «УДАР», 13,1% – не визначились.

Якби вибори мера Києва відбувалися у два тури і до другого туру вийшли О.Попов та П.Порошенко, то 36,6% опитаних підтримали б чинного керівника міста, 41,5% – П.Порошенка, 21,9% – не визначились.

Зазначається, що якби вибори мера Києва відбувалися на початку березня, то участь у них однозначно взяли б близько 55% виборців.

*** Терміни проведення дослідження: 25 лютого – 6 березня 2013 р. Аудиторія дослідження: населення Києва віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1060 респондентів.

Метод дослідження: телефонне опитування, вибірка репрезентативна за віком, статтю та районами Києва.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3,1%, для значень, близьких до 30%, – не більше 2,8%, для значень, близьких до 10%, – не більше 2%.