У Києві найчастіше викрадають «ВАЗ» і «Toyota»

Найчастіше викрадають авто, що стоять біля будинків / Фото: RusMunich.ru

У Києві за два місяці нинішнього року зареєстровано 89 незаконних заволодінь автотранспортом.

Про це УНІАН повідомили в столичному управлінні ДАІ.

Найпопулярнішими у викрадачів були автомобілі марки «ВАЗ» – 15 угонів. На другому місці – автомобілі марки «Toyota» (10 угонів), трійку «лідерів» замикають автомобілі марки «BMW» – 7 незаконних заволодінь автотранспортом. Наступними є автомобілі «Mercedes-Benz» та «Daewoo» – по 6 угонів.

Як правило, зазначають в ДАІ, викрадають автомобілі, що стоять біля будинків та супермаркетів. Зважаючи на це, Державтоінспекція рекомендує водіям залишати автомобілі на стоянках, що охороняються, або у гаражних боксах. Якщо такої можливості немає, то автовласникам варто залишати транспорт під освітленням – не кожен крадій наважиться вчинити крадіжку на видноті, зазначили в ДАІ.

Крім того, необхідно обладнати автомобіль хоча б двома різноплановими протиугінними засобами – механічним та електронним.

Також в ДАІ додали, що найчастіше автомобілі викрадають у п’ятницю, вівторок та суботу. Здебільшого викрадення здійснюють у нічний час доби – вночі викрали 67 автомобілів.