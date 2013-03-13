Кияни стали жити довше і народжувати частіше

Зменшився також рівень дитячої смертності

За останній рік середня тривалість життя киян збільшилася на 2,7 року – до 74 років.

Збільшилася і народжуваність: за минулий рік на світ з`явилося на 6 тисяч дітей більше, повідомляє «Сегодня» з посиланням на дані статистики департаменту охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації.

«Безумовно, це позитивний момент. Та й середня тривалість життя киян на 3,5 роки більше, ніж по Україні в цілому. Показники по народжуваності ростуть. Зменшується і рівень дитячої смертності. Цьому можна тільки порадіти. Адже малюки – це наше майбутнє», – зазначив директор департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв.

Такий позитивний момент чиновники пов`язують з підвищенням якості медичних послуг і появою нових ліків.

«Статистика свідчить, що у всьому світі люди помирають в основному від серцево-судинних захворювань – інфарктів, інсультів та інших хвороб. Україна не є винятком. Але за минулий рік показники по смертності в столиці від таких захворювань значно скоротилися. Цього вдалося домогтися за рахунок появи нових препаратів, технологій лікування та поліпшення якості медичних послуг. «Швидкі» стали швидше доїжджати на виклик, і лікарям вдається врятувати значно більшу кількість людей», – розповіла перший заступник департаменту охорони здоров`я КМДА Валентина Залеська.