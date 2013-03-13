У Києві ДАІ зловила трьох п'яних водіїв автобусів

Інспектори ДАІ перевірили 958 транспортних засобів

Нині Державтоінспекція проводить цільові профілактичні заходи у столиці спрямовані на виявлення порушень на пасажирському транспорті, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

Лише за 11 днів березня співробітники Державтоінспекції міста Києва виявила суттєві недоліки в організації роботи пасажирського транспорту. Під час перевірки інспекторами ДАІ було оглянуто 958 транспортних засобів. Із них 93 визнано технічно несправними, а 39 машин зняли з лінії, заборонивши їх подальшу експлуатацію, доки не будуть усунені виявлені недоліки. Найбільш поширені порушення – встановлення у салонах автобусів додаткових пасажирських сидінь та блокування аварійних виходів. На сьогоднішній день працівниками ДАІ було виявлено 42 таких порушення.

Крім того, під час проведення профілактичних заходів, інспектори ДАІ виявили 552 порушення Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів. Задокументовано три випадки, коли водії перевозили людей, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, водії автобусів допустили 116 порушень правил зупинки транспортних засобів під час посадки-висадки пасажирів. До адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху притягнуто 54 водія, за відхилення від встановленого маршруту – 172.

За виявленими недоліками двоє пасажироперевізників позбавлено ліцензії щодо надання послуг з перевезення пасажирів.