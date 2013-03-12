У Києві встановлять пам'ятник шведським уболівальникам (фото)

Кращим визнаний проект Костянтина Скретуцького і Федора Баландіна

У Києві оголошено результати бліц-конкурсу на кращий проект паркової скульптури шведським футбольним фанатам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у церемонії оголошення результатів взяв участь голова КМДА Олександр Попов, який і виступив ініціатором встановлення такого пам’ятника.

«На початку червня столиця відзначатиме річницю Євро-2012. Передусім ми проведемо шведсько-український рок-фестиваль, а також встановимо таку цікаву паркову скульптуру. Ми хочемо, щоб до нас приїжджало якомога більше туристів, а шведи – це вже друзі, які залишили про себе хороші спогади у киян і з позитивними враженнями про Київ повернулися додому. Навіть кемпінг на Трухановому острові став особливим, оскільки занесений до Книги рекордів України. Мені приємно, що шведські вболівальники підтримали нашу ідею і долучилися до проведення конкурсу. Переконаний, вони ще не раз відвідають Київ», – сказав О.Попов.

Кращою за результатами конкурсу стала робота творчого дуету Костянтина Скретуцького і Федора Баландіна. Скульптура, яку запропонували автори, уособлює обійми цифри «один» кольорів шведського прапора та «двійки», розмальованої барвами українського стягу. Вона символізує рік проведення Євро в Україні, рахунок у матчі Україна-Швеція та водночас є номером уболівальника – як дванадцятого гравця будь-якої команди. Перевагу саме цій роботі надали як українські журі, так і представники Асоціації вболівальників Швеції, що долучилися до проведення конкурсу.

Пам’ятник з’явиться на Трухановому острові влітку.

Друге місце посів спільний проект архітекторів Володимира Падуна, Людмили Роздобудько-Падун та Івана Гамольского. Автори запропонували встановити на Трухановому острові композицію із футбольного м’яча та шарфа вболівальника.

Третю сходинку конкурсу посів Микола Зноба. Його скульптура зображує вболівальника на футбольному м’ячі.

Загалом у конкурсі, який тривав два місяці, взяли участь 18 робіт від 12 творчих київських колективів: скульпторів, художників та архітекторів. Конкурс проходив за підтримки Національної спілки архітекторів України та клубу вболівальників Сamp Sweden.