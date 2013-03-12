У Києва незаконно відібрали 800 га зелених зон

Земельні ділянки були повернуті столичній громаді

За втручання київської прокуратури протягом 2012-2013 років столичній громаді повернуто майже 800 га зелених зон та насаджень, які незаконно були вилучені на користь різноманітних комерційних структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник прокурора Києва Максим Могилевський.

Так, за його словами, за втручання органів прокуратури упереджено незаконну вирубку лісу в парку Голосіївський загальною площею майже 10 га, завдяки чому ці землі повернуто громаді Києва.

Крім того, завдяки реагуванню органів прокуратури відкрито провадження за фактом незаконної вирубки майже 300 дерев на Броварському проспекті.

На території Шевченківського району Києва виявлено факт незаконної передачі у користування парку «Нивки» комерційній структурі та заявлено позов про розірвання оренди з нею.

Також припинено незаконне використання частини парку в Печерському районі Києва.

За словами М.Могилевського, окрема увага з боку прокуратури приділяється ліквідації засмічень у парках «Сирецький гай», «Нивки», «Аскольдова могила». Крім того, проводяться перевірки ходу інвентаризації і встановлення меж парку «Голосіївський». «На жаль, ми маємо констатувати, що чомусь, і це зараз перевіряється, з меж території цього парку були вилучені цілі ділянки землі», – сказав він.

При цьому М.Могилевський запевнив, що прокуратура і надалі приділятиме прискіпливу увагу питанню законності використання і передачі зелених зон у користування і у випадку виявлення порушень відповідним чином реагуватиме.