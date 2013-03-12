Тягнибок сподівається, що вибори в Києві призначать на 2 червня

Яценюк і Тягнибок на прес-конференції 12 березня

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сподівається, що провладна більшість підтримає рішення про призначення виборів мера Києва на 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо, наприклад, 19 чи 20 числа на пленарне засідання буде винесена постанова про вибори в Києві 2 червня, то, звісно, ми її підтримаємо, і сподіваємось, що і влада її підтримає», – сказав О.Тягнибок.

Водночас він не виключив, що провладні депутати можуть «грати в ігри», підтримавши цю постанову на засіданні профільного парламентського комітету, а на засіданні Верховної Ради не проголосувати за неї.

Своєю чергою голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що більшість має підтримати постанову про призначення виборів у столиці на 2 червня.

«Іншого виходу, ніж голосувати за постанову про призначення виборів як мера Києва, так і Київської міської ради на 2 червня, немає. Це вимога закону», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня О.Тягнибок заявив, що Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 6 березня запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці та Київради.

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, однак парламент досі не визначив дату їх проведення.