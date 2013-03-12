Мінкультури заборонило земляні роботи в Гостинному дворі – Бригинець

Міністерство відмовилося видати дозвіл на земляні роботи

Міністерство культури України відмовило забудовнику Гостинного двору в наданні дозволу на проведення земляних робіт за адресою: Контрактова площа, 4.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця, така відповідь була надана Міністерством культури на депутатський запит щодо проведення земляних робіт на території Гостинного двору.

«Безумовно, будь-які дії навколо Гостинного двору з точки зору громади незаконні. Але влада «зачистила» законодавчу базу і майже завжди знаходиться якесь виправдання діям забудовників. В даному випадку на нашому боці не лише справедливість, але й закон. Тому я звернувся до Генпрокуратури з вимогою відреагувати на заяву Міністерства культури та вжити належних заходів щодо припинення будь-яких земляних робіт на території Гостиного двору», – зазначив О.Бригинець.

За його словами, публічне акціонерне товариство «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» листом від 20.12.12 № 294 зверталося до міністерства стосовно надання дозволу на проведення земляних робіт за адресою: Контрактова площа, 4, але міністерство листом від 29.01.2013 № 202/10/61-13 відмовило у наданні зазначеного дозволу на підставі відсутності у підрядної організації ліцензії на проведення робіт на пам’ятках.

Довідка УНІАН. Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акції протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключено Гостинний двір.

14 січня ц.р. О.Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостинний двір буде не реконструйовано, а реставровано.

Тривалий час на території Гостинного двору діяла «Гостинна республіка» – культурний проект, організований захисниками пам`ятки. Вранці 18 лютого громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень того ж дня на території Гостинного двору трапився новий конфлікт, коли народні депутати й активісти намагалися пройти всередину будівлі. «Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побили й затримали кількох депутатів від «Свободи» та активістів.

2 березня громадські активісти організували мітинг-концерт на захист Гостинного двору.